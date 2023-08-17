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Німеччина відправила Україні системи ППО IRIS-T та додаткове озброєння

19:59, 17 серпня 2023
Німецький уряд додав до пакету військової допомоги Україні установки IRIS-T ближньої дії.
Німеччина відправила Україні системи ППО IRIS-T та додаткове озброєння
Джерело фото: ArmyInform

Уряд Німеччини у четвер, 17 серпня, оновив перелік переданої військової допомоги для Сил оборони України. У ньому – плюс ще 2 зенітних ракетних комплекси ППО ближньої дії IRIS-T SLS, а також боєприпаси та додаткове озброєння. Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Згідно з оновленими даними, Україна отримає від Німеечини:

  • 2 ЗРК IRIS-T SLS;
  • 10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби;
  • 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи до них;
  • 8 вантажівок 15t;
  • 4 539 димових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

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