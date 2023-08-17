Німеччина відправила Україні системи ППО IRIS-T та додаткове озброєння

Німецький уряд додав до пакету військової допомоги Україні установки IRIS-T ближньої дії.

Джерело фото: ArmyInform

Уряд Німеччини у четвер, 17 серпня, оновив перелік переданої військової допомоги для Сил оборони України. У ньому – плюс ще 2 зенітних ракетних комплекси ППО ближньої дії IRIS-T SLS, а також боєприпаси та додаткове озброєння. Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Згідно з оновленими даними, Україна отримає від Німеечини:

2 ЗРК IRIS-T SLS;

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби;

4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи до них;

8 вантажівок 15t;

4 539 димових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.