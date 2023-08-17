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Україна до кінця року розпочне переговори про вступ до ЄС навіть з невиконаними вимогами, — Стефанішина

14:55, 17 серпня 2023
До жовтня країна не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.
Україна до кінця року розпочне переговори про вступ до ЄС навіть з невиконаними вимогами, — Стефанішина
Фото: slovoidilo.ua

Україна до жовтня не виконає всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції «Як виглядає шлях України до ЄС», передає «Європейська правда».

«В жовтні ми не почуємо, шо всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки», — зазначила вона.

Стефанішина запевняє, що до жовтня Україна прийме «всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни».

За її словами, під час виконання деяких реформ «у нас виникають нові задачі, наприклад – повноцінне виконання антикорупційної програми».

«Наше завдання – щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів – ред.)», – сказала вона.

Стефанішина переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Вона зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене.

Віцепрем’єрка вважає грудень «останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів».

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