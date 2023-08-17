Украина до конца года начнет переговоры о вступлении в ЕС даже с невыполненными требованиями, — Стефанишина

До октября страна не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры по вступлению все равно начнутся.

Фото: slovoidilo.ua

Украина до октября не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции «Как выглядит путь Украины в ЕС», передает «Европейская правда».

«В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы», — отметила она.

Стефанишина уверяет, что до октября Украина примет «все согласованные законодательные и институциональные изменения».

По ее словам, при выполнении некоторых реформ «у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы».

«Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров – ред.)», – сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о возобновлении публичного электронного декларирования.

Она отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято.

Вицепремьер считает декабрь «последним поводом для принятия политического решения о начале переговоров».

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