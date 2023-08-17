Германия отправила Украине системы ПВО IRIS-T и дополнительное вооружение

Немецкое правительство добавило в пакет военной помощи Украине установки IRIS-T ближнего действия.

Источник фото: ArmyInform

Правительство Германии в четверг, 17 августа, обновило перечень переданной военной помощи для Сил обороны Украины. В нем – плюс еще 2 зенитных ракетных комплекса ПВО ближнего действия IRIS-T SLS, а также боеприпасы и дополнительное вооружение. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Согласно обновленным данным, Украина получит от Германии:

2 ЗРК IRIS-T SLS;

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы;

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 4 полуприцепа к ним;

8 грузовиков 15t;

4 539 дымовых артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

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