В Киеве заработал чат-бот для устройства животных

Чат-бот должен помочь потенциальным хозяевам выбрать домашнего питомца из приюта.

Изображение: freepik.com

В Киеве появился Telegram-бот TinPet. Его создали специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» ко Дню бездомных животных, который отмечается 19 августа.

Как отметили в коммунальном предприятии, чат-бот должен помочь потенциальным хозяевам выбрать домашнего питомца из приюта.

В КГГА пишут, что для того чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо найти его в Telegram – вписать в поиск @TinPet_bot. После этого необходимо зарегистрироваться и создать аккаунт для поиска питомца или поиска дома для животного.

Сервис доступен также для представителей других приютов. Через чат-бот они смогут распространять информацию о своих подопечных, что должно значительно упростит устройство животных.

В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме, поэтому из-за технических особенностей один пользователь может загрузить только 3 анкеты.

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