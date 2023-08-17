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  1. В Україні

На Київщині експосадовці Нацполіції організували міжнародний наркобізнес

20:34, 17 серпня 2023
На Київщині викрито групу наркоторговців та вилучено понад 20 тон прекурсорів.
На Київщині експосадовці Нацполіції організували міжнародний наркобізнес
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині затримали наркоторговців, у яких вилучили рекордні за останні роки понад 20 тон «товару». Організаторами наркобанди виявились експосадовці підрозділу Нацполіції по боротьбі наркозлочинністю. Трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Експосадовець підрозділу Нацполіції по боротьбі наркозлочинністю організував наркобізнес, до якого залучив свого колишнього колегу, який допомагав підшуковувати осіб для перевезення заборонених речовин через так звану «зеленку». Ще один учасник групи забезпечував «комунікацію».

Підозрювані збували оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У нарколабораторіях у Київській та Житомирській області виготовлялися промислові об’єми психотропних речовин, у тому числі мефедрон.

Організатора затримали, коли він намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Пізніше затримали ще одного підозрюваного.

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