У Фінляндії почали розслідування через продаж росії буксира попри санкції ЄС

В рф з Фінляндії був проданий буксир попри запроваджені санкції Євросоюзу.

Джерело фото: Tulli

Фінська митниця почала розслідування після того, як проданий з Фінляндії буксир опинився в росії, хоча санкції ЄС забороняють будь-який експорт плавзасобів до рф. Про це йдеться в пресрелізі фінського відомства.

За даними митниці, буксир експортували до росії на минулих вихідних.

Митниця розпочала попереднє розслідування справи щодо можливого обходу санкцій 14 серпня 2023 року. Додаткову інформацію у відомстві нададуть у вересні.

«Ми розслідуємо це як серйозне порушення санкцій. З причин, пов'язаних зі слідством, ми не відкриваємо справу на даний момент, але ми надамо більше інформації, як тільки це буде можливо з точки зору слідства», – розповів керівник відділу розслідування економічних злочинів Петтері Невалайнен.

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