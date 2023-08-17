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Избран председатель Шумского районного суда Тернопольской области

16:25, 17 августа 2023
Состоялось собрание судей Шумского районного суда Тернопольской области, во время которого был рассмотрен ряд важных вопросов, в частности, избрание председателя суда.
Избран председатель Шумского районного суда Тернопольской области

17 августа 2023 года состоялось собрание судей Шумского районного суда Тернопольской области, на повестку дня которых выносился, в частности, вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба Шумский районный суд Тернопольской области.

На собрание судей были вынесены следующие вопросы повестки дня:

  • Избрание председателя Шумского районного суда Тернопольской области.
  • Избрание следственных судей Шумского районного суда Тернопольской области.
  • Избрание судьи, уполномоченного осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних.
  • Другие вопросы.

По результатам тайного голосования судей Шумского районного суда Тернопольской области председателем суда избрана Катерняк Оксана Михайловна.

Справка: согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Также собранием избраны следственные судьи и судьи, уполномоченные осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних.

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