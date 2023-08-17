Розкрадання 6,3 млн грн на ремонті доріг у Києві: підряднику повідомили про підозру

Директору приватного підприємства повідомлено про підозру в заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг, в особливо великих розмірах.

Повідомлено про підозру директору приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, що у період 2019-2020 років приватне підприємство на виконання умов договору, укладеного зі Службою автомобільних доріг у Київській області, проводило ремонтні роботи ділянок автомобільних доріг на території Київської області.

Експерти встановили завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт. Вказане призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів у розмірі понад 6,3 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюються всі учасники протиправної схеми.

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