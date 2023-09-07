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Суд відправив під варту підозрюваних у вбивстві військового

21:33, 7 вересня 2023
Двох обвинувачених у справі щодо загибелі військового взято під варту без визначення застави.
Суд відправив під варту підозрюваних у вбивстві військового
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Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом обвинуваченим, яким інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у справі про умисне вбивство добровольця ДФТГ під час дорожного конфлікту. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва своїм рішенням продовжив всім обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначив для двох з них альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що колегією суддів Київського апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі «Судово-юридичній газеті» з приводу даної справи суддя-спікер Голосіївського районного суду Іларіон Рудик пояснив, що не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти.

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