Лисовой объяснил приказ МОН о написании рф с заглавной буквы: Ошибка, но требование нормпроектирования

При этом сам министр образования говорит, что «только за», чтобы дети в украинских школах писали рф с маленькой буквы.

Министерство образования выпустило приказ о написании названия россии с заглавной буквы в документе, который касается образования украинских детей за рубежом. Это вызвало негодование среди украинцев. Министр образования Оксен Лисовой объяснил такое решение.

«Что такое россия и кто такие россияне мне хорошо известно из опыта моей семьи, собственного опыта и опыта моих собратьев. Буквально с нуля. Правописание «рф» с заглавной буквы – ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей», – написал министр в Фейсбуке.

В то же время, в комментариях у него спросили, можно ли, чтобы дети в Украине писали название страны-агрессора с маленькой буквы. Министр образования ответил, что «только за».

Отметим, что документ под номером 1060 министр образования подписал 31 августа. Им он внес изменения в приказ МОН №1022 от 21 августа.

"Внести в приказ Министерства образования и науки Украины от 21 августа 2023 года №1022 "Об обеспечении обучения учащихся, выехавших из Украины в результате полномштабного вторжения российской федерации и получающих образование в учебных заведениях страны пребывания и Украины" следующие изменения: в заголовке, подпунктах 1 , 2 пункта 1 слова "российской федерации" заменить словами "Российской Федерации", – говорится в документе.

Ранее мы писали, что Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в учебных заведениях противоречит закону.

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