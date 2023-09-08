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Лісовий пояснив наказ МОН про написання рф з великої літери: Помилка, але вимога нормопроєктування

12:51, 8 вересня 2023
При цьому сам міністр освіти каже, що «тільки за», щоб діти в українських школах писали рф з маленької літери.
Лісовий пояснив наказ МОН про написання рф з великої літери: Помилка, але вимога нормопроєктування
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Міністерство освіти випустило наказ про написання назви росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном. Це викликало обурення серед українців. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив таке рішення.

«Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис «рф» з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном», – написав міністр у Фейсбук.

Водночас у коментарях у нього запитали, чи можна, щоб діти в Україні писали назву країни-агресора з малої букви. Міністр освіти відповів, що «тільки за».

Зазначимо, що документ під номером 1060 міністр освіти підписав 31 серпня. Ним він вніс зміни до наказу МОН №1022 від 21 серпня.

"Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2023 року №1022 "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномосштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" такі зміни: у заголовку, підпунктах 1, 2 пункту 1 слова "російської федерації" замінити словами "Російської Федерації", - йдеться в документі.

Раніше ми писали, що Лісовий заявив, що проведення уроків російською мовою у навчальних закладах суперечить закону. 

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