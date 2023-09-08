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Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

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  1. У світі

У Румунії посилять заходи захисту населення біля українських портів на Дунаї

16:24, 8 вересня 2023
В районах Румунії, де є загроза падіння «бойових засобів» працюватиме система оповіщення Ro-Alert.
У Румунії посилять заходи захисту населення біля українських портів на Дунаї
Джерело фото: Digi24
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У п'ятницю, 8 вересня, Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи для захисту населення в областях, розташованих недалеко від українських портів на річці Дунай, які стали об'єктом обстрілів з боку росії, – повідомляє портал Digi24.

Ці заходи включають в себе видачу попереджень за допомогою системи Ro-Alert в тих районах, де може виникнути загроза «падіння елементів, що належать до бойових засобів, які використовуються в конфлікті».

Крім повідомлень через систему Ro-Alert, місцеві відділи з надзвичайних ситуацій будуть надавати настанови місцевому населенню в районах, які постраждали внаслідок конфлікту, щодо дій у таких ситуаціях.

Також будуть побудовані притулки в населених пунктах Плауру і Чеаталкіой та інших місцях для захисту мешканців.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайшли фрагменти, які «нагадують уламки безпілотного літального апарату» рф.

Крім того, Румунія планує евакуювати мешканців села, біля якого впав російський дрон.

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