У Румунії посилять заходи захисту населення біля українських портів на Дунаї

В районах Румунії, де є загроза падіння «бойових засобів» працюватиме система оповіщення Ro-Alert.

Джерело фото: Digi24

У п'ятницю, 8 вересня, Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи для захисту населення в областях, розташованих недалеко від українських портів на річці Дунай, які стали об'єктом обстрілів з боку росії, – повідомляє портал Digi24.

Ці заходи включають в себе видачу попереджень за допомогою системи Ro-Alert в тих районах, де може виникнути загроза «падіння елементів, що належать до бойових засобів, які використовуються в конфлікті».

Крім повідомлень через систему Ro-Alert, місцеві відділи з надзвичайних ситуацій будуть надавати настанови місцевому населенню в районах, які постраждали внаслідок конфлікту, щодо дій у таких ситуаціях.

Також будуть побудовані притулки в населених пунктах Плауру і Чеаталкіой та інших місцях для захисту мешканців.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайшли фрагменти, які «нагадують уламки безпілотного літального апарату» рф.

Крім того, Румунія планує евакуювати мешканців села, біля якого впав російський дрон.

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