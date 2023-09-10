Падіння уламків безпілотника на румунському березі Дунаю: Румунія викликала керівника дипмісії рф

Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони щодо порушення повітряного простору Румунії.

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Румунія викликала тимчасового повіреного у справах посольства росії у Бухаресті та висловила йому протест у зв’язку з падінням на території Румунії дронів.

Про це повідомляє «Digi24».

«Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони щодо порушення повітряного простору Румунії внаслідок ідентифікації на території нашої країни, поблизу кордону з Україною, фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовували російські війська в агресії проти України.

Водночас румунський чиновник засудив систематичні, невиправдані та жорстокі напади російських військ на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на Дунаї, поблизу кордону з Румунією, які створюють ризики для безпеки румунських громадян поблизу», – йдеться в прес-релізі.

Держсекретар наполегливо звернувся до російської сторони з проханням припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, у тому числі ті, що створюють загрозу для місцевих мешканців.

Також ми писали, що у Румунії посилять заходи захисту населення біля українських портів на Дунаї.

Нагадаємо, міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайдено фрагменти, які нагадують уламки безпілотного літального апарату.

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