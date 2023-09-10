Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться: став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування

Зокрема, не будуть публікувати у відкритому доступі декларації осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб.

ВККС оголосить конкурс на посади суддів судів першої інстанції

Рішення про конкурс в місцеві суди буде прийняте 14 вересня.

Верховна Рада додасть 303 млрд грн на оборону змінами до Держбюджету на 2023 рік, скорочення інших видатків планується на 11,4 млрд грн

Серед іншого, плюс 20 млрд грн отримає Державна прикордонна служба і 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС оголосить про новий конкурс в апеляційні суди 14 вересня

Конкурс, розпочатий ще у 2019 році, буде припинений.

Суддів з Миколаєва планують достроково повернути з Києва та Одеси у рідний суд

ВККС 4 жовтня розгляне питання суддів Центрального районного суду Миколаєва.

  1. В Україні

У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці, відео

22:59, 10 вересня 2023
У результаті пожежі у столиці загинула жінка.
У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У суботу, 9 вересня, у Голосіївському районі столиці на вулиці Петра Скоропадського, 33 сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, загоряння сталося у квартирі на першому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Вони виявили в сильно задимленій квартирі двох людей і передали їх медикам. 

«О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано», - повідомили у ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік - у нього ознаки отруєння продуктами горіння, та загибла жінка.

Причина пожежі з'ясовується.

Раніше ми писали, що на Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду