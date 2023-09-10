У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці, відео

У результаті пожежі у столиці загинула жінка.

У суботу, 9 вересня, у Голосіївському районі столиці на вулиці Петра Скоропадського, 33 сталася пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, загоряння сталося у квартирі на першому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Вони виявили в сильно задимленій квартирі двох людей і передали їх медикам.

«О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано», - повідомили у ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік - у нього ознаки отруєння продуктами горіння, та загибла жінка.

Причина пожежі з'ясовується.

Раніше ми писали, що на Київщині під час пожежі згорів живцем чоловік.

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