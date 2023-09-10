В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке, видео

В результате пожара в столице погибла женщина

В субботу, 9 сентября, в Голосеевском районе столицы по улице Петра Скоропадского, 33 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, возгорание произошло в квартире на первом этаже 10-этажного жилого дома. Они обнаружили в сильно задымленной квартире двух человек и передали медикам.

«В 20:25 возгорание было локализовано на площади 20 кв.м, а в 20:38 – ликвидировано», – сообщили в ГСЧС.

В результате пожара пострадал мужчина – у него признаки отравления продуктами горения, и погибла женщина.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара сгорел заживо мужчина.

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