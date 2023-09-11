Трудоустройство несовершеннолетних: на что обратить внимание работодателям

Как оформить несовершеннолетнего работника.

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Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовом правоотношении имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом существенных льгот по охране труда, рабочему времени, отпускам и некоторым другим условиям труда. Об этом заявили в Государственной налоговой службе.

Так, подростки не могут работать в опасных и вредных условиях, под землей, на тепловых и атомных электростанциях, на нефте- и газодобывающих предприятиях и других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда. Их нельзя привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Работники до 18 лет также не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм. Кроме того, грузовая работа ограничивается по времени не более одной трети рабочего времени. Другими словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна продолжаться более 2,3 часов.

Также в ГНС отмечают, что трудовой договор с несовершеннолетним работником следует заключать только в письменной форме.

«У потенциального несовершеннолетнего работника не должно быть медицинских противопоказаний. Поэтому он должен пройти медицинское обследование и предоставить справку. Такой профосмотр должен стать ежегодной традицией – пока работнику не исполнится 21 год», - отметили в налоговой.

Кроме того, работодатели не могут устанавливать испытательный срок для несовершеннолетних во время приема на работу.

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