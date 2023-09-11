В Киеве ко Дню борща появилась необычная инсталляция, фото

День украинского борща отмечают во вторую субботу сентября.

Источник фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

Сотрудники КП УЗН Соломенского района Киева ко Дню борща создали оригинальную цветочную инсталляцию – украинский борщ на вышитом рушнике.

Композиция появилась на Воздухофлотском проспекте.

День украинского борща отмечают во вторую субботу сентября.

Как ранее мы рассказывали, Украина получила оригинал сертификата относительно включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Источник фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

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