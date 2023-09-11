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Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

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  1. В Украине

Показатель разницы между зарплатами мужчин и женщин существенно сократился за последние 7 лет – Минэкономики

08:39, 11 сентября 2023
Принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет Правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда.
Показатель разницы между зарплатами мужчин и женщин существенно сократился за последние 7 лет – Минэкономики
Изображение: freepik.com
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Равенство оплаты труда и одинаковый доступ к руководящим должностям женщин и мужчин – один из инструментов, который поможет Украине восстановить кадровый потенциал после победы. Минэкономики уже разработало Национальную стратегию по преодолению гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года, которую в ближайшее время должно принять Правительство.

Об этом отметила первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель значительно сократился за последние 7 лет – еще в 2015 году он составлял 26%. Принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет Правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда, осовременить трудовое законодательство и принять закон «О труде», – отметила Юлия Свириденко.

В частности, отмечают в Минэкономики, появится принцип равной оплаты труда за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера. Если работодатель будет их нарушать, работник сможет защитить свои права в суде.

Среди задач стратегии также преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола. Для этого правительство инициирует информационную кампанию для женщин «Конечно, сможешь», которая будет напоминать, что женщины имеют право получать не меньшее вознаграждение за свой труд, чем мужчины. Юлия Свириденко отметила: «Чтобы достичь полного гендерного баланса, в Украине должны существовать условия того, чтобы объединить семейную и профессиональную жизнь».

Так, Правительство будет развивать систему государственных и частных детских садов, а для детей постарше – развивать такие организации как Пласт, Украинская академия лидерства и т.д. На уровне законов исчезнет раздел на родителей-женщин и родителей-мужчин, ведь родители обоих полов должны быть одинаково вовлечены в воспитание общих детей.

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