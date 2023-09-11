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К Земле впервые за 437 лет летит уникальная комета: когда наблюдать редкое явление

08:20, 11 сентября 2023
12 сентября комету можно будет увидеть без специального оборудования.
К Земле впервые за 437 лет летит уникальная комета: когда наблюдать редкое явление
Источник фото: tribune.best
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С 12 по 17 сентября этого года жители Северного полушария будут иметь уникальную возможность наблюдать за кометой Нисимурой, которая пролетает рядом с Землей лишь раз в 437 лет, – сообщает Іndependent.

Комету C/2023 Р1 можно будет увидеть даже без специального оборудования уже со вторника, 12 сентября, когда она будет ближе всего к нашей планете.

Ближайшая встреча кометы с Солнцем состоится 17 сентября, когда она будет находиться на расстоянии примерно 33 миллиона километров от нашего светила. После этого Нисимура удалится глубоко в космос и в следующий раз земляне сможем наблюдать ее только в 2460 году.

Астрономы отмечают, что это уникальная возможность для всех наблюдателей неба увидеть редкую комету Нисимура собственными глазами. Нисимуру можно увидеть через час после захода солнца и за час до рассвета, если посмотреть с востока на северо-восток, в сторону серпа Луны и Венеры.

«Комете нужно 500 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнечной системы, Земле - один год, а внешним планетам – многие десятилетия», – сказал профессор и директор центра астрофизики имени Э.А. Милна в университете Халла Брэд Гибсон.

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