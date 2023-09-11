Підробки судового рішення, тимчасове відсторонення Тандира: дайджест подій ВРП

Вища рада правосуддя оприлюднила дайджест подій за 28 серпня – 8 вересня 2023 року.

ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора щодо підробки судового рішення. Суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова Ірина Зелінська повідомила про факт виявлення підробленого судового рішення, – повідомляє Вища рада правосуддя.

Перевіривши обставини, про які поінформувала суддя, Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України, – втручання у професійну діяльність судді.

ВРП звільнила дев’ятьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити дев’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Владимирську Ірину Миколаївну – з посади судді Селидівського міського суду Донецької області;

Орєшкіну Еліну Валеріївну – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;

Чишія Степана Степановича – з посади судді Любомльського районного суду Волинської області;

Виниченко Любов Миколаївну – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Васильчук Олену Василівну – з посади судді Баранівського районного суду Житомирської області;

Мельника Володимира Васильовича – з посади судді Третього апеляційного адміністративного суду;

Морозову Ірину Василівну – з посади Малиновського районного суду міста Одеси;

Міруту Ольгу Анатоліївну – з посади судді Донецького апеляційного суду;

Фульгу Альону Петрівну – з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду.

ВРП тимчасово відсторонила суддю Олексія Тандира від здійснення правосуддя

29 серпня 2023 року, Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення.

ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області

Вища рада правосуддя під час засідання 31 серпня 2023 року ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 жовтня 2023 року.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 30 вересня 2023 року включно.

ВРП повернула клопотання про продовження відсторонення судді Світлани Федорець від здійснення правосуддя без розгляду через недотримання прокуратурою вимог закону

Вища рада правосуддя 4 вересня 2023 року повернула першому заступнику Генерального прокурора клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді Якимівського районного суду Запорізької області Федорець Світлани Володимирівни (відряджена до Звенигородського районного суду Черкаської області) від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності без розгляду через недотримання прокуратурою вимог закону, а саме – пропуск встановленого строку.

Представники Ради Європи та члени Вищої ради правосуддя обговорили проблеми виконання Україною рішень ЄСПЛ

Члени Вищої ради правосуддя і представники Ради Європи обговорили проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та здійснення Комітетом Міністрів Ради Європи нагляду щодо особливо важливих питань, зокрема таких, як винесення «пілотних рішень», а також питань, що стосуються системних, структурних чи комплексних проблем.

Члени ВРП і міжнародні експерти Венеційської комісії та Ради Європи обговорили законопроєкт про зміцнення довіри до судової влади

Члени Вищої ради правосуддя обговорили з експертами Венеційської комісії та Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи (DG-1) законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади» (реєстраційний № 9454). Зустріч проведено у форматі онлайн 4 вересня 2023 року з метою підготовки європейськими експертами спільного висновку щодо цього нормативного акта.

За результатами зустрічей міжнародних експертів із членами ВРП та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики буде підготовлений висновок, який планується оприлюднити на початку жовтня.

Діяльність секретаріату ВРП в цифрах у січні – серпні 2023 року

Протягом січня – серпня 2023 року співробітники секретаріату Вищої ради правосуддя опрацювали 4747 звернень громадян та 406 запитів на інформацію.

За цей період 2575 звернень надійшло від громадян на телефонну гарячу лінію ВРП за номером (044) 481-06-26. Під час телефонної розмови громадянам надавалися консультації та відповіді довідкового характеру в межах повноважень Вищої ради правосуддя.

Співробітники секретаріату ВРП підготували 1611 супровідних листів про надсилання копій актів ВРП та її органів, видано 3829 копій актів ВРП, її органів та членів ВРП, відредаговано більш ніж 14 500 аркушів проєктів документів ВРП.

На офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя упродовж січня – серпня 2023 року оприлюднено 1726 актів ВРП, 1690 інших документів, 377 новин; у соціальних мережах ВРП розміщено 870 інформаційних матеріали.

Упродовж восьми місяців 2023 року звільнено 246 суддів

Протягом січня – серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

За загальними обставинами звільнено 241 суддю. 225 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

16 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Протягом січня – серпня 2023 року ВРП прийняла 8 рішень про надання згоди на тримання судді під вартою

Протягом січня – серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла 8 рішень про надання згоди на тримання судді під вартою та 10 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження і 5 рішень про часткове задоволення вказаних клопотань.

Проблему неоднозначності трактування поняття «доброчесність» обговорювали на зустрічі у ВРП

Члени Вищої ради правосуддя обговорили з експертом Проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду» Михайлом Буроменським проблему неоднозначного трактування понять «доброчесність» і «етика» як правових категорій для формулювання вимог до моральних якостей суддів і кандидатів на посаду судді.

Заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов пояснив, що критерій «доброчесність» визначається багатьма суб’єктами. Різні конкурсні комісії розробляють різні правила та критерії. Наприклад, найближчим часом проводитимуться конкурси на суддівські посади, і вимоги до кандидатів на зайняття цих посад напрацьовують ГРД, ВККСУ, ВРП. Крім цього, до деяких конкурсів на заміщення посад в інших судових органах долучаються, в тому числі, міжнародні експерти, які застосовують критерії відповідно до міжнародних стандартів. Це створює непередбачуваність для кандидатів на посади. Отже, для подолання цієї проблеми потрібно визначити складові доброчесності та етики, усвідомити і сформувати єдині критерії в усьому ланцюзі правовідносин.

Члени ВРП зазначили, що стосовно цього питання наразі готується узагальнення практики Ради. Водночас у межах співпраці із Проєктом РЄ висловили зацікавленість в узагальненні судової практики Верховного Суду та Європейського суду з прав людини щодо визначення критеріїв доброчесності та етики судді.

ВРП ухвалила внести Президентові України подання про призначення судді до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

7 вересня 2023 року Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення ПАРХОМЕНКА Павла Івановича на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

З початку 2023 року ВРП розглянула 154 повідомлення про втручання в професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя

Протягом січня – серпня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло 110 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП з початку цього року розглянула 154 повідомлення суддів.

За результатами розгляду 70 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 67 рішень про вжиття заходів реагування.

Презентовано Комунікаційну стратегію з медіації

Під час презентації фахівчиня у сфері бізнес- та публічних комунікацій Іветта Делікатна розповіла про виклики та задачі комунікації медіації, результати ситуативного аналізу контексту та медіаполя, а також опитування стейкхолдерів та цільових груп, візуальну айдентику послуги, рекомендовані формати та канали комунікації медіації.

Вищу раду правосуддя під час заходу представляли члени Ради Олександр Сасевич, Оксана Блажівська та Алла Котелевець.

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