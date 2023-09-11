На саміті G20 була досягнута згода щодо справедливого миру в Україні – Байден

Війна росії проти України це не лише проблема регіону – Байден.

Джерело фото: ostwest.tv

Президент США Джо Байден під час пресконференції у Вʼєтнамі заявив, що на саміті країн G20 в Індії була досягнута «істотна згода» стосовно необхідності справедливого миру в Україні.

За його словами, саміт G20 був важливим моментом для демонстрування глобального лідерства та відданості розв'язанню проблем, що мають важливе значення для всього світу. Серед цих проблем він вказав на інвестиції в інклюзивний розвиток, вирішення кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки, освіти, глобального здоров'я і безпеки здоров'я.

«Ми також обговорювали жорстоку та незаконну війну росії в Україні. І в залі була істотна згода щодо необхідності справедливого – справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність», – сказав Байден.

На запитання щодо війни в Україні, Байден заявив, що це не лише проблема регіону, але «проблема з клином» в контексті відносин із росією та Китаєм, обидві країни є членами G20.

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