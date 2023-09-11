Глава МЗС Німеччини прибула у Київ

Міністр закордонних справ Німеччини вчетверте з початку російської війни відвідує Україну.

Джерело фото: DPA

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в понеділок, 11 вересня, прибула в Україну. Це її четвертий візит з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, – повідомляє ZDF.

«Міністр закордонних справ Анналена Бербок відвідує Україну вчетверте з початку російсько-агресорської війни в лютому 2022 року. Політик Партії зелених прибув до Києва в понеділок вранці з візитом, який спочатку тримався в секреті з міркувань безпеки», – йдеться у повідомленні.

Бербок прибула до Києва в понеділок вранці з візитом, який був у секреті з міркувань безпеки.

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