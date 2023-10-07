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На Закарпатті затримали депутата-кума Медведчука, який займався рекетом: фото

14:44, 7 жовтня 2023
Затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.
На Закарпатті затримали депутата-кума Медведчука, який займався рекетом: фото
Фото: СБУ
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Служба безпеки України знешкодила на Закарпатті злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. Під час спецоперації затримали лідера банди – діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі заначили, що зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

«У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і «вибивала» з них гроші.

Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення», - сказано у повідомленні.

У разі відмови платити «данину» – бандити погрожували потерпілим насильством та «конфіскацією» приватного майна.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю «правою рукою» – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого «боргу».

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця.

«При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності», - додають у СБУ.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

- ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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