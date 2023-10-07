Атака на Ізраїль: у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці

Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою та лікарнями.

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що за останніми даними громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Про це він написав на свій сторінці у Facebook

Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями.

Українців в Ізраїлі закликають дотримуватися таких дій:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до сектору Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

МЗС нагадує номер «гарячої лінії» посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

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