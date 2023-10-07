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Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Без допомоги США під загрозою в Україні можуть опинитися виплати державним службовцям, вчителям та житлові субсидії, - WSJ

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплату 150 000 державним службовцям в Україні та понад півмільйону вчителів, не кажучи вже про державні витрати, починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи житловими субсидіями, - The Wall Street Journal.

Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

  1. У світі

Атака на Ізраїль: у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці

15:06, 7 жовтня 2023
Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою та лікарнями.
Атака на Ізраїль: у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці
Фото: Getty Images
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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що за останніми даними громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Про це він написав на свій сторінці у Facebook

Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями.

Українців в Ізраїлі закликають дотримуватися таких дій:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до сектору Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

МЗС нагадує номер «гарячої лінії» посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів. 

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

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