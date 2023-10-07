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Тікали за кордон під виглядом багатодітних батьків: СБУ викрила протиправну схему

14:20, 7 жовтня 2023
За підроблені свідоцтва про народження дитини та довідки про багатодітну сім’ю організатори схеми вимагали $4000.
Тікали за кордон під виглядом багатодітних батьків: СБУ викрила протиправну схему
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомляє про припинення чергової схеми втечі військовозобов'язаних за кордон. Цього разу ухилянти від військової служби тікали за кордон за підробленими документами під виглядом багатодітних батьків.

У ході досудового розслідування встановлено, що до організації каналу причетні мешканці столичного та західного регіонів України.

Повідомляється, що ділки шукали «клієнтів» серед потенційних призовників, публікуючи оголошення в соцмережах.

Вартість підроблених свідоцтв про народження дитини та довідки про багатодітний склад сім'ї становила $4 тис.

СБУ повідомляє, що одного з учасників оборудки, 38-річного мешканця Києва, затримали у серпні цього року. Тоді зловмисник за $8 тис збував військовозобов'язаному, який мав одну дитину, свідоцтва про народження ще двох «нащадків».

Таким чином останній нібито мав законні підстави уникнути призову на військову службу та виїхати за кордон.

У автомобілі та за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили докази протиправної діяльності – грошові кошти, чорнові записи, листування із спільниками, кілька готових пакетів «документів», інші речові докази.

Організатора схеми затримали у Львові. Ним виявився 44-річний уродженець Черкащини. Саме він надавав вказівки іншим учасникам, здійснював підбір клієнтів, отримував їх анкетні дані, необхідні для виготовлення фальшивок.

Крім того, чоловік особисто виготовляв «документи», в тому числі «рішення опікунських рад», які надавали право на безперешкодний перетин Державного кордону України, організовував та контролював доставку підробок.

Також організатор контролював та надавав поради – як поводитися під час перетину державного кордону, а у разі необхідності супроводжував клієнтів до пунктів пропуску.

Він систематично переїздив з регіону в регіон, змінював адреси проживання, автівки, номери телефонів.

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання затриманого виявили та вилучили мобільний телефон та сім-карти різних операторів зв’язку, в тому числі іноземного туроператора, які зловмисник використовував у протиправній діяльності.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, правоохоронці встановлюють кількість осіб, які скористалися послугами підпільного «відділу державної реєстрації».

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