У Києві метеорологічна осінь розпочалась більш ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму

Найбільш пізніше метеорологічна осінь до столиці завітала в 2020 році - 15 жовтня.

Зображення: freepik.com

2 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась більш ніж на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського за даними спостережень метеостанції.

Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +13,9°С.

Як зазначили у обсерваторії, найбільш раніше метеорологічна осінь до столиці завітала у 1993 році – 25 серпня, а найбільш пізніше – 15 жовтня у 2020 році.

«Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1-го жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів», - сказано у повідомленні.

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