Пентагон розробляє власний ШІ для військових цілей в Індо-Тихоокеанському регіоні

В Міноборони США заявили про загрозу з боку Китаю.

Пентагон активно розробляє власні інновації в галузі штучного інтелекту для командувача збройними силами США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Головний командир заявив про загрозу, що походить із Китаю, – повідомляє Bloomberg.

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс в інтерв'ю зазначила, що штучний інтелект може бути надзвичайно корисним для адмірала Джона Аквіліно в розв'язанні проблем.

Штучний інтелект допоможе спростити процеси командування та управління військами та ресурсами. Пентагон розробляє декілька платформ штучного інтелекту, які мають на меті підвищити оперативність та об'єм даних, які можуть одночасно аналізувати командири.

За словами Кетлін Хікс, Пентагон вже має 800 проектів штучного інтелекту та продовжує прискорювати свої зусилля у цій галузі. Результатом цього є постійне покращення на тактичному рівні у галузі штучного інтелекту та обсягу доступних даних, які сприяють успішному веденню військових операцій.

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