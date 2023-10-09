Попит на імпортовані уживані авто в Україні у вересні залишився стабільним

Попит на імпортовані вживані авто залишається стабільним. Як розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром», у минулому місяці, як і у серпні, український автопарк поповнили понад 21 тисяча вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Відносно вересня 2022 року реєстрації таких авто збільшились на 34%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.
Далі йдуть:
- дизельні – 31%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 4%.
«Порівняно з попереднім місяцем частки бензинових та дизельних авто зменшились на 1 відсотковий пункт (в.п.), водночас частки електромобілів та гібридів розширились на 1 в.п. кожна», - зазначили в «Укравтопромі».
Лідером вересневих реєстрацій серед ввезений авто став Volkswagen Golf. А у порівнянні із серпнем п’ятірка лідерів залишилась незмінною.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1575 од.;
- RENAULT Megane - 1299 од.;
- SKODA Octavia - 923 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 755 од.;
- NISSAN Leaf - 590 од.;
- AUDI A4 - 414 од.;
- VOLKSWAGEN Touran - 406 од.;
- TESLA Model 3 – 405 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 401 од.;
- NISSAN Qashqai - 398 од.
Середній вік вживаних авто, що у вересні перейшли на українські номери становить майже 10 років.
Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
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