Спрос на импортируемые подержанные авто в Украине в сентябре остался стабильным

Средний возраст подержанных авто, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Изображение: freepik.com

Спрос на импортируемые подержанные авто остается стабильным. Как рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром», в прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тысячи подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы.

По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%.

Дальше идут:

дизельные – 31%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 4%.

«По сравнению с предыдущим месяцем доли бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт (п.п.), в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая», – отметили в «Укравтопроме».

Лидером сентябрьских регистраций среди ввезенных авто стал Volkswagen Golf. А по сравнению с августом пятерка лидеров осталась неизменной.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 1575 ед.;

RENAULT Megane – 1299 ед.;

SKODA Octavia – 923 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 755 ед.;

NISSAN Leaf – 590 ед.;

AUDI A4 – 414 ед.;

VOLKSWAGEN Touran – 406 ед.;

TESLA Model 3 – 405 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 401 ед;

NISSAN Qashqai – 398 ед.

Средний возраст подержанных авто, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,4 раза больше за реализацию новых авто за тот же период.

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