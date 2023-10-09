Спрос на импортируемые подержанные авто в Украине в сентябре остался стабильным

Спрос на импортируемые подержанные авто остается стабильным. Как рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром», в прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тысячи подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы.
По отношению к сентябрю 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%.
Дальше идут:
- дизельные – 31%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
«По сравнению с предыдущим месяцем доли бензиновых и дизельных авто уменьшились на 1 процентный пункт (п.п.), в то же время доли электромобилей и гибридов расширились на 1 п.п. каждая», – отметили в «Укравтопроме».
Лидером сентябрьских регистраций среди ввезенных авто стал Volkswagen Golf. А по сравнению с августом пятерка лидеров осталась неизменной.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf – 1575 ед.;
- RENAULT Megane – 1299 ед.;
- SKODA Octavia – 923 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat – 755 ед.;
- NISSAN Leaf – 590 ед.;
- AUDI A4 – 414 ед.;
- VOLKSWAGEN Touran – 406 ед.;
- TESLA Model 3 – 405 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 401 ед;
- NISSAN Qashqai – 398 ед.
Средний возраст подержанных авто, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет почти 10 лет.
Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,4 раза больше за реализацию новых авто за тот же период.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.