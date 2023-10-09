Идентификация тел погибших от ракетного удара рф по селу Гроза: 5 человек считаются пропавшими без вести

В результате ракетного удара рф по селу Гроза в Харьковской области, идентифицировано 49 человек, 5 – до сих пор без вести пропавшими.

Сейчас продолжается идентификация тел, в результате ракетного удара рф 5 октября в кафе-магазин в селе Гроза, что в Харьковской области, без вести пропавшими считаются пять человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек», – сказал Тимошко.

Ранее отметили, что погиб 51 человек, из них один ребенок 2017 года рождения. Также пострадали шесть человек.

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