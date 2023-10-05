Росіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: загинули 49 людей, серед них є дитина

Ворог обстріляв село Гроза на Харківщині.

Фото: ОГП

У четвер, 5 жовтня, російські окупаційні війська обстріляли с. Гроза на Харківщині. Внаслідок інциденту загинуло 49 осіб.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, за процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільське кафе-магазин.

Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також 7 поранених», - сказано у повідомленні.

Всі профільні служби працюють на місці події.

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