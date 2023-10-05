У КМДА пояснили, як відбуватиметься процес списання оплати за проїзд у транспорті

Кошти будуть списуватись після кожної другої поїздки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

З 4 жовтня в наземному громадському транспорті кошти за проїзд у разі оплати банківською карткою будуть списуватися після кожної другої поїздки за день, або, якщо пасажир здійснив лише одну поїздку за день – кошти за цю поїздку спишуться ввечері, після 21:00.

Як пояснили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, кошти будуть списуватись після кожної другої поїздки. Тобто:

1 поїздка – система не знімає кошти.

Друга поїздка – система знімає гроші за першу і другу.

Третя поїздка – система не знімає кошти.

Четверта – система знімає гроші за третю і четверту.

І так далі.

«Якщо пасажир не здійснить парну поїздку до вечора, списання за непарну відбудеться після 21:07.

Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається – спише гроші знову після 21:00», - зазначили у КМДА.

Сам шлях оплати залишається незмінним, це не новий спосіб валідації чи оплати. Змінюється лише час списання грошей з картки.

Також ми писали, як засвідчити контролеру, що проїзд оплачений в транспорті Києва.

Крім того, ми розповідали, що зміни в списані оплати за проїзд в Києві поки що торкнуться лише одного турнікета метро.

У Київраді пояснили, чим зумовлені зміни в оплаті проїзду.

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