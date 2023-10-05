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Озеленення столичного скверу зі збитками у 800 000 грн: судитимуть ексдиректора КП

16:05, 5 жовтня 2023
Колишнього посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Озеленення столичного скверу зі збитками у 800 000 грн: судитимуть ексдиректора КП
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора КП УЗН Подільського району столиці за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між КП УЗН Подільського району м. Києва та приватним підприємством був укладений договір субпідряду на виконання робіт з озеленення скверу на Контрактовій площі.

Згідно з умовами договору, генпідрядник мав перерахувати  на користь КП УЗН Подільського району м. Києва авансовий платіж. Незважаючи на невиконання товариством цієї умови, комунальники забезпечили початок робіт по договору та їх завершення в повному обсязі.

«За результатами проведених робіт сторони підписали акти виконаних робіт на суму близько 1 млн гривень. Проте, товариство оплатило роботи лише частково, в сумі 140 тисяч грн.

Таким чином, основна сума боргу товариства перед КП УЗН Подільського району м. Києва складала близько 800 000 грн.

У свою чергу екскерівник КП УЗН, достовірно розуміючи, що вказане товариство не є банкрутом та не перебуває в процесі припинення, затвердив рішення про визнання дебіторської заборгованості з боку даного підприємства безнадійною та її подальше списання», - сказано у повідомленні.

Відповідно до висновку економічної експертизи, внаслідок вищевказаних дій КП УЗН Подільського району м. Києва завдано збитки на загальну суму майже 800 тис. грн.

У прокуратурі додали, що з метою відшкодування спричинених збитків прокурором у провадженні заявлено цивільний позов.  

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