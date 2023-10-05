Українська ІТ-Армія зупинила роботу аеропортів росії

Українські аеропорти не працюють через війну, тож і російські не працюватимуть – Федоров.

Джерело фото: ArmyInform

Українська ІТ-Армія продовжує свою кіберну атаку, яка призвела до зупинки роботи найбільших аеропортів в російській федерації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, ІТ-армія України продовжує активно діяти, майже щодня завдаючи шкоди російським ресурсам, витікаючи конфіденційну інформацію та паралізуючи роботу державних установ. Один із останніх випадків цих кібератак – це зупинка найбільших аеропортів в росії, яка сталася через взламування російської системи бронювання авіаквитків, відомої як Leonardo.

«Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?» – сказав Федоров.

Він також зазначив, що ІТ-армія продовжує підвищувати свої навички та збільшувати свою кількість, готуючи нові кібератаки для росіян. Переконання в перемозі знаходить віддзеркалення і в кіберпросторі.

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