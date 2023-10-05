Електронний суд: як виправити помилку «Сертифікат пошкоджений або не може бути використаний»

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило користувачам Електронного суду, що робити, якщо система видає помилку «Сертифікат пошкоджений або не може бути використаний».
Ось кілька кроків, що потрібно робити:
Перевірте строк дії вашого ключа (Ваш КЕП може бути прострочено. Зазвичай строк дії ключа 1 рік). Якщо строк дії ключа ще не вичерпано, необхідно встановити Бібліотеку веб-підпису за посиланням.
Після встановлення/оновлення Бібліотеки веб-підпису, необхідно видалити розширення з Google Chrome, якщо раніше воно було встановлене.
Інші операційні системи Windows за посиланням.
Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.
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