Електронний суд: як виправити помилку «Сертифікат пошкоджений або не може бути використаний»

Користувачам Електронного суду пояснили, як виправити помилку під час авторизації в кабінеті.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило користувачам Електронного суду, що робити, якщо система видає помилку «Сертифікат пошкоджений або не може бути використаний».

Ось кілька кроків, що потрібно робити:

Перевірте строк дії вашого ключа (Ваш КЕП може бути прострочено. Зазвичай строк дії ключа 1 рік). Якщо строк дії ключа ще не вичерпано, необхідно встановити Бібліотеку веб-підпису за посиланням.

Після встановлення/оновлення Бібліотеки веб-підпису, необхідно видалити розширення з Google Chrome, якщо раніше воно було встановлене.

Інші операційні системи Windows за посиланням.

Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.

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