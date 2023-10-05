Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації Антикорупційної програми Міністерства інфраструктури 5 жовтня зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Володимира Зеленського Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ, і в якому будуть враховані пропозиції від партнерів та власні напрацювання, зокрема Антикорупційна програма.

«Боротьба з корупцією це не лише реагування на наслідки, але й боротьба з причинами. Треба ліквідувати саму можливість вчиняти корупційні дії.

Ми вже маємо від наших партнерів низку документів, з такими пропозиціями, вимогами, ідеями. Це документи МВФ, положення, закладені в Угоді про Асоціацію з ЄС, сім рекомендацій для затвердження нашого статусу кандидата, рекомендації щодо реформ, які ми отримали від США тощо. І ще низка реформ, які потребують структурування і формування єдиного документа.

Концепт посилення стійкості демократії стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Володимир Зеленський», - зазначив Денис Шмигаль.

Також він нагадав, що Україна рухається за пріоритетом побудови антикорупційної вертикалі, створення інституційної спроможності викривати та карати корупціонерів.

«НАБУ, САП, ВАКС та НАЗК мають свободу дій, ресурси та політичну підтримку. Розширюється самостійність та можливості антикорупційних органів», - підкреслив прем’єр.

Також він додав, що очікується прийняття законів про РЕРів.

Як відомо, за ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового Суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що провів зустріч із послами країн G7 (Великої сімки, куди входять зокрема США), на якій передав їм Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Також він зауважив, що Концепт під час візиту до США був переданий Президентом України Президенту США Джо Байдену.

Про цей Концепт розповідав і сам Президент, зібравши на нараду в ОП, у тому числі, керівників САП та НАБУ.

Документ, серед іншого, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Запропоновано консолідувати повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки. При цьому СБУ будуть розвивати як головний орган у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам економічній безпеці.

Стосовно судової реформи у документі виписано утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій. Нагадаємо, ще ідея Вищого суду з питань інвестиції активно обговорюється протягом всього 2023 року, але єдиного бачення поки немає.

Також у розрізі судової реформи Концепт від України передбачає законодавче врегулювання діяльності Верховного Суду для забезпечення єдності судової практики, посилення його стійкості до олігархічно-корупційних загроз; перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні тощо.

Також Денис Шмигаль під час формуму 5 жовтня зауважив, що відбувається ефективний контроль за використанням коштів міжнародних партнерів. «Разом з аудиторською компанією перевіряємо прозорість використання донорських коштів. Рухаємося вперед, щоб перемогти зовнішнього ворога та здолати всі загрози демократії в Україні», - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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