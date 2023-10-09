Ідентифікація тіл загиблих від ракетного удару рф по селу Гроза: 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Внаслідок ракетного удару рф по селу Гроза у Харківській області, ідентифіковано 49 людей, 5 – досі безвісти.

Наразі триває ідентифікація тіл, внаслідок ракетного удару рф 5 жовтня у кафе-магазин в селі Гроза, що у Харківській області, безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб», – сказав Тимошко.

Раніше зазначили, що загинула 51 особа, з них одна дитина 2017 року народження. Також постраждало шестеро людей.

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