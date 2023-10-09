Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

У провадженні Верховного Суду перебувала справа за позовом фізичної особи – судді у відставці до Територіального управління Державної судової адміністрації України про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії.

У цій справі оскаржується відмова ТУ ДСА України у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для перерахунку довічного грошового утримання судді у відставці, у тому числі доплати за перебування на адміністративній посаді, у зв`язку із зміною розміру складових суддівської винагороди судді, для подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України.

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, які позов задовольнили частково, а саме – визнали протиправною бездіяльність ТУ ДСА України щодо видачі довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці з урахуванням доплати за перебування на адміністративній посаді в суді та зобов’язали відповідача видати таку довідку.

Суд зазначив, що згідно з частиною другою статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: 1) вислугу років; 2) перебування на адміністративній посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

У свою чергу, згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.

Оскільки судами попередніх інстанцій у цій справі було встановлено, що позивач здійснював повноваження голови районного суду, протягом більше 24 років перебував на постійній основі на адміністративній посаді та отримував доплату за перебування на цій посаді, а також подав заяву про відставку до Вищої ради правосуддя у момент виконання ним обов`язків голови суду, а не тимчасово виконуючого обов`язки голови суду, Верховний Суд дійшов висновку, що у довідці про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має бути враховано доплату за перебування судді на адміністративній посаді.

Суд не прийняв до уваги посилання відповідача на висновки, викладені у постанові Верховного Суду від 24 листопада 2021 року у справі №280/2334/20, оскільки у вказаній справі, позивач перебував на посаді голови суду з 23 грудня 2003 року по 4 червня 2005 року та з 4 лютого 2008 року по 26 лютого 2013 року, а звільнений з посади рішенням Вищої ради правосуддя 2 жовтня 2018 року у зв’язку з поданням заяви про відставку. Тобто, на момент подання заяви до Вищої ради правосуддя позивач у справі №280/2334/20 не перебував на адміністративній посаді у суді.

На цій підставі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого оскільки Законом України «Про судоустрій і статус суддів», який регулює питання призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, визначено склад суддівської винагороди, що враховується при обчисленні щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, до якого, зокрема входить доплата за перебування на адміністративній посаді в суді, розмір такої доплати, за загальним правилом, має відображатися у довідці про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці у разі, якщо суддя на момент подачі заяви про відставку до Вищої ради правосуддя обіймав адміністративну посаду у відповідному суді на постійній основі.

Постанова Верховного Суду від 18 липня 2023 року у справі №320/803/21 (адміністративне провадження № К/990/33759/22).

Автор: Наталя Мамченко

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