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Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

10:43, 9 октября 2023
Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.
Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда
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В производстве Верховного Суда находилось дело по иску физического лица – судьи в отставке к Территориальному управлению Государственной судебной администрации Украины о признании противоправными действий и обязательства совершить определенные действия.

По этому делу обжалуется отказ ТУ ГСА Украины в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для перерасчета пожизненного денежного содержания судьи в отставке, в том числе доплаты за пребывание на административной должности, в связи с изменением размера составляющих судейского вознаграждения судьи для предоставления документов для назначения (перерасчета) и выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке органами Пенсионного фонда Украины.

Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, которые иск удовлетворили частично, а именно признали противоправным бездействие ТУ ГСА Украины относительно выдачи справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке с учетом доплаты за пребывание на административной должности и обязали ответчика выдать такую справку.

Суд отметил, что согласно части второй статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судейское вознаграждение состоит из должностного оклада и доплат за: 1) выслугу лет; 2) пребывания в административной должности в суде; 3) научной степени; 4) работы, предусматривающей доступ к государственной тайне.

В свою очередь, согласно части первой статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» административными должностями в суде являются должности председателя суда и заместителя (заместителей) председателя суда.

Поскольку судами предыдущих инстанций по этому делу было установлено, что истец осуществлял полномочия председателя районного суда, в течение более 24 лет находился на постоянной основе в административной должности и получал доплату за пребывание на этом посту, а также подал заявление об отставке в Высший совет правосудия в момент исполнение им обязанностей председателя суда, а не временно исполняющего обязанности председателя суда, Верховный Суд пришел к выводу, что в справке о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке должна быть учтена доплата за пребывание судьи в административной должности.

Суд не принял во внимание ссылку ответчика на выводы, изложенные в постановлении Верховного Суда от 24 ноября 2021 года по делу №280/2334/20, поскольку по указанному делу истец состоял в должности председателя суда с 23 декабря 2003 года по 4 июня 2005 года и с 4 февраля 2008 по 26 февраля 2013, а уволен с должности решением Высшего совета правосудия 2 октября 2018 в связи с подачей заявления об отставке. То есть, на момент подачи заявления в Высший совет правосудия истец по делу №280/2334/20 не находился в административной должности в суде.

На этом основании Верховный Суд сформулировал правовое заключение, согласно которому, поскольку Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», регулирующим вопрос назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, определен состав судейского вознаграждения, учитываемый при исчислении ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям отставке, в которое, в частности входит доплата за пребывание на административной должности в суде, размер такой доплаты, по общему правилу, должен отражаться в справке о вознаграждении судей для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке в случае, если судья на момент подачи заявления об отставке в Высший совет правосудия занимал административную должность в соответствующем суде на постоянной основе.

Постановление Верховного Суда от 18 июля 2023 г. по делу №320/803/21 (административное производство № К/990/33759/22).

Автор: Наталья Мамченко

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