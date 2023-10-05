У Грозі на Харківщині завершено аварійно-рятувальні роботи: 51 загиблий

Також постраждало шестеро людей.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Гроза Куп’янського району завершено аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що загинула 51 особа, з них одна дитина 2017 року народження. Також постраждало шестеро людей.

Як повідомлялося, 5 жовтня ворог обстріляв село Гроза на Харківщині. Ракета влучила у кафе-магазин, де було багато людей.

Прокуратура оприлюднила фото та відео наслідків обстрілу.

У Харківській області оголошено триденну жалобу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.