Обстріл магазину у селі Гроза на Харківщині: прокуратура показала фото та відео наслідків

Ворог вчинив черговий жорстокий злочин в Україні.

Як раніше повідомлялося, 5 жовтня ворог обстріляв село Гроза на Харківщині. Внаслідок інциденту загинуло 49 осіб.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо обстрілу.

«Показово жорстокий російський злочин: удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині», - сказано у повідомленні Президента.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила фото та відео наслідків обстрілу.

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