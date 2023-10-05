Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до ЄС, —Зеленський

Президент наголосив, що Україна майже виконала сім рекомендацій Єврокомісії.

Фото: ОП

Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу вже в цьому році. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

5 жовтня він зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зеленський, крім іншого, подякував їй за підтримку України.

"Ми майже виконали сім рекомендацій ЄК і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року", - повідомив глава держави.

До того ж під час розмови, було обговорено подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Естонії повідомляв, що Європейський Союз готується розпочати офіційні переговори з Україною про її майбутній вступ до блоку у грудні.

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