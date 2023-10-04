Євросоюз готується почати переговори про вступ України у грудні, — МЗС Естонії

Цей процес триває, тому наша держава може вступити до альянсу до 2030 року.

Європейський Союз готується розпочати офіційні переговори з Україною про її майбутній вступ до блоку у грудні. Початок переговорного процесу підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в коментарі Суспільному.

«Велике питання — це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває», — сказав міністр.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го.

Також Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

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