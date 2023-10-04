В Україні повернули послугу сплати за порушення ПДР на ще одному ресурсі

При сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, надається знижка 50%.

Джерело фото: mvs.gov.ua

На офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати штрафів за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації.

Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

офіційного сайту МВС України;

офіційного мобільного застосунку МВС України – «Штрафи ПДР» за наступними посиланнями для Android та IOS;

телеграм-бота «Штрафи ПДР».

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу.

Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

При сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, надається знижка 50%.

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