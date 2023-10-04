Анастасії Волочковій загрожує в’язниця за фото з напівшпагатом на радянському винищувачі

Російській балерині та актрисі Анастасії Волочковій загрожує до трьох років позбавлення волі за так зване «осквернення символів військової слави росії», передає SHOT.
У поліцію на балерину заявили її підписники з країни-окупанта після того, як вона опублікувала фото з напівшпагатом на радянському винищувачі Ла-5.
Фото Волочкова зробила біля Музею «Мосфільму» у Москві та підписала його: «Жодного дня без двіжухи».
Підписники захейтили балерину, а деякі навіть написали заяву до МВС, у якій попросили притягнути її до відповідальності.
Фото з Instagram
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