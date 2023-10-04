Анастасії Волочковій загрожує в’язниця за фото з напівшпагатом на радянському винищувачі

На російську балерину написали заяву до поліції її підписники за фото у соцмережі.

Російській балерині та актрисі Анастасії Волочковій загрожує до трьох років позбавлення волі за так зване «осквернення символів військової слави росії», передає SHOT.

У поліцію на балерину заявили її підписники з країни-окупанта після того, як вона опублікувала фото з напівшпагатом на радянському винищувачі Ла-5.

Фото Волочкова зробила біля Музею «Мосфільму» у Москві та підписала його: «Жодного дня без двіжухи».

Підписники захейтили балерину, а деякі навіть написали заяву до МВС, у якій попросили притягнути її до відповідальності.

Фото з Instagram

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