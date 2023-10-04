Які довідки та витяги можна отримати в Дії: перелік

Потрібні документи можна запросити за кілька кліків онлайн.

Джерело фото: Дія

Більшість найпопулярніших документів українці можуть отримати в Дії — у застосунку або на порталі.

Потрібні документи для роботи, для візи, для навчання чи субсидії можна запросити за кілька кліків онлайн.

Які довідки та витяги можна отримати в Дії:

Також ми писали, що українці можуть повернути вклад зі збанкрутілого банку за кілька кліків – у Дії з'явилася нова послуга.

Крім того, внести зміни у ФОП можна лежачи на дивані у кілька кліків – які послуги доступні.

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