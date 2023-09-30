Внести зміни у ФОП можна лежачи на дивані у кілька кліків – які послуги доступні

Подати заявку на внесення змін можна на порталі Дія, а результат отримати протягом 1 робочого дня.

Джерело фото: facebook.com/diia.gov.ua

Підприємці, які переїхали, змінили прізвище чи види економічної діяльності можуть повідомите про це державу за кілька кліків онлайн без візитів у держоргани, паперів та обідніх перерв.

Подати заявку на внесення змін можна на порталі Дія, а результат отримати протягом 1 робочого дня.

Які зміни про ФОП можна внести в Дії онлайн:

Громадянство, види економічної діяльності та контактну інформацію — безоплатно.

ПІБ чи місце реєстрації — зі сплатою адмінзбору близько 200 грн.

Також на порталі можна відкрити чи закрити ФОП автоматично.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.