Водіям нагадали про важливі зміни з 1 жовтня

Згідно Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні.
В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
Це правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби.
«Увімкнені фари роблять вас помітнішими на дорогах», - наголосили у Головному сервісному центрі МВС.
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