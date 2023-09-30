Водіям нагадали про важливі зміни з 1 жовтня

З 1 жовтня водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні.

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Згідно Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні.

В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Це правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби.

«Увімкнені фари роблять вас помітнішими на дорогах», - наголосили у Головному сервісному центрі МВС.

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