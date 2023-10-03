Українці можуть повернути вклад зі збанкрутілого банку за кілька кліків – у Дії з'явилася нова послуга

Відшкодування надійде протягом трьох робочих днів.

Для українців, які мають вклади в банках, які збанкрутували, запускають послугу відшкодування з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це допоможе повернути кошти без паперової тяганини та походів до фінустанов, розповіли у пресслужбі Дії.

Як це працює:

Зайдіть у Дію → натисніть Послуги й виберіть Повернення вкладів → виберіть збанкрутілий банк, де мали рахунок → виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти → уточніть контактні дані → перевірте інформацію та перегляньте, яка сума доступна до виплати → підпишіть заяву Дія.Підписом.

Як зазначають у Дії, відшкодування надійде протягом трьох робочих днів.

«Якщо тримали кошти в декількох банків, подавайте одразу кілька заяв. 1 заява = 1 банк», - зазначили там.

Також важливо, щоб картка єПідтримка була відкрита в одному з банків-агентів, який є учасником послуги.

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